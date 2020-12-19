الإليزيه: استقرار الحالة الصحية لماكرون بعد إصابته بكورونا

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مصراوي Masrawy

باريس - (د ب أ)

أعلن قصر الإليزيه في بيان صحفي اليوم السبت، استقرار الحالة الصحية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد إصابته بكورونا.

وذكر البيان أن نتائج الفحوص التي أجراها ماكرون مطمئنة وأشار إلى أن الرئيس لا تزال تظهر عليه أعراض كورونا من سعال وآلام في العضلات وإعياء.

كان ماكرون قد أعلن في مقطع فيديو نُشِر على تويتر أمس الجمعة أن حالته جيدة لكنه لا يزال يعاني أعراض المرض كالصداع والسعال والإعياء، ووعد ماكرون في الفيديو مواطنيه بأن يخبرهم عن مسار المرض معه يوميا.

كان مكتب الرئاسة الفرنسية أعلن أول أمس الخميس أن ماكرون42 عامًا، أجرى اختبارًا للكشف عن كورونا وجاءت نتيجته إيجابية.

وفي أعقاب ذلك، عزل الرئيس نفسه في المقر الرئاسي لاتيرن الواقع على جانب حديقة قصر فرساي.

وتعد فرنسا من بين الدول الأوروبية التي تأثرت بشدة بجائحة كورونا، وقد تجاوز عدد وفيات كورونا في البلاد حاجز الـ60 ألف وفاة أمس.