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الخميس.. قافلة طبية مجانية لمرضى الرمد في الوادي الجديد

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الخميس.. قافلة طبية مجانية لمرضى الرمد في الوادي الجديد الخميس.. قافلة طبية مجانية لمرضى الرمد في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

05:30 م السبت 19 ديسمبر 2020

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تنظم جمعية "الليدرز" الخيرية بمحافظة الإسكندرية، قافلة طبية مجانية لمرضى الرمد والعيون في محافظة الوادي الجديد، الخميس الموافق 24 ديسمبر الجاري.

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم السبت، في تصريح لـ"مصراوي"، إن القافلة تقدم خدمات الكشف الطبي والعلاج وصرف الدواء وإجراء الجراحات الخاصة بمرضى العيون وذلك في لمدة 3 أيام بمستشفى الخارجة العام.

وأضاف محروس، أن القافلة تقدم نظارات طبية مجانية لمرضى العيون بالمحافظة، خلال فعاليات القافلة والتي تضم أساتذة في جامعة الإسكندرية، وتأتي القافلة الطبية ضمن توجيهات وبرعاية اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، لمواجهة نقص الكوادر الطبية في المحافظة من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة والداعمة والجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن جمعية "الليدرز" بالإسكندرية تهدف إلى تنمية المجتمع والبيئة من خلال مشروعات هادفة في المجالات المختلفة مثل: "القوافل الطبية والخدمية - مشروع المسح الطبي لأطفال المدارس- العمليات المجانية للحالات غير المقتدرة - العيادات الخيرية- صيدلية الخير- مشروع الإسعافات الأولية (CPR)- مشروع التوعية والتثقيف الصحي وحملات الكشف المبكر للأمراض".

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