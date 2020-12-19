"تعليم جازان": قدمنا عدة ورش في الجوانب التعليمية قبل بدء الاختبارات

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أكثر من 200 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الأول عن بُعد غداً

يؤدي، غداً الأحد، أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في "تعليم جازان"، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 1441/ 1442 هـ وذلك لأول مرة عن بُعد.

وبيّن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، أن الإدارة أكملت استعداداتها للاختبارات عبر العديد من المسارات التربوية والتعليمية والإرشادية والتقنية، مضيفاً أنها نفذت الكثير من ورش العمل عن الاختبارات الإلكترونية، ورصد الدرجات استهدفت جميع شرائح المجتمع التعليمي، إضافة لتخصيص العديد من الأرقام في مختلف محافظات المنطقة؛ لتقديم الاستشارات الإرشادية والتعليمية والفنية والتقنية، والإجابة عن جميع استفسارات الطلاب والطالبات وأولياء الأمور ومنسوبي التعليم.

وفي جانب مدارس تعليم الكبار، أوضح "أبوهادي" أن (151) مدرسة للبنين والبنات أنهت استعداداتها للاختبارات عبر البدائل الإلكترونية، مشيراً إلى أن أكثر (5650) دارساً ودارسة يؤدون اختباراتهم عن بعد، كما تفخر الإدارة بخدمة عددٍ من أبطال الحد الجنوبي من الجنود المرابطين المنتسبين لمدارس تعليم جازان.تعليم جازان اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول