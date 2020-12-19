الكويت تسجل 244 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة و286 تعافي

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في الساعات الـ24 الماضية

سجلت الكويت 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 147775، في حين تم تسجيل حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 918 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 57 حالة، ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3216 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 286 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 143641 حالة.الكويت فيروس كورونا الجديد