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"البيئة" تطلق الإصدار الأول للدليل التفاعلي للخدمات الإلكترونية

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"البيئة" تطلق الإصدار الأول للدليل التفاعلي للخدمات الإلكترونية "البيئة" تطلق الإصدار الأول للدليل التفاعلي للخدمات الإلكترونية
لتسهيل وتمكين وصول مختلف شرائح المستفيدين للاستفادة منها

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة الإصدار الأول من الدليل التفاعلي للخدمات الإلكترونية؛ لتسهيل وتمكين وصول

مختلف شرائح المستفيدين للخدمات التي توفرها الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية، والتي تشتمل على أكثر من 300 خدمة إلكترونية.

وجاء إطلاق الدليل من قبل الوزارة ضمن حملة إعلانية تحت عنوان "#دليلك_التفاعلي" للتعريف بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها

الوزارة وكيفية الحصول عليها من قبل المستفيدين مع الأخذ بعين الحسبان توفير الوقت والجهد عليهم.

وأوضحت الوزارة أن الدليل تضمن قائمة بأبرز الخدمات الإلكترونية تغطي قطاعات البيئة والمياه والزراعة مع توفر شرح مختصر عن

هيكلة وأنواع الخدمات والشريحة المستهدفة من كل خدمة.

وأضافت: فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية في القطاع الزراعي، فهناك خدمة إصدار تراخيص مشاريع الدواجن ومشاريع الثــروة النباتيـة

والثروة السمكية ومشاريع تربية النحل وإنتاج العسل بالإضافة إلى خدمات الاستيراد والتصدير والفسح وإصدار السجلات الزراعية

وخدمات الإرشاد الزراعي بالإضافة إلى خدمات توفير الدعم المالي لصغار المزارعين وغيرها.

وبخصوص قطاع الثروة الحيوانية، كشفت الوزارة بأنه تم حصر العديد من الخدمات المتعلقة بالدعم المالي لصغار مربي الماشية وخدمة

ترقيم الإبل وخدمات الاستيراد وخدمات البطاقة الصحية بالإضافة إلى الخدمات البيطرية العامة وخدمات الفروسية.وزارة البيئة والمياه والزراعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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