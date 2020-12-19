قبل تدريب مواجهة الأزمات.. محافظ القليوبية يتفقد اصطفاف المعدات

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، يرافقه الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، اصطفاف معدات مجالس المدن والأحياء، وذلك في إطار استعدادات محافظة القليوبية لتنفيذ التدريب العملي صقر 72 لمجابهة الأزمات والكوارث.

ووجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء بتمهيد أرض الاصطفاف والمقرر تنفيذه داخل أرض كلية التربية الرياضية في الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر، كما تفقد المحافظ معسكر الإيواء والذي تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي، بمدرسة الشبان المسلمين بمدينة بنها، وذلك بحضور مجدي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

كما وجه المحافظ بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي لوضع مخطط تفصيلي لاصطفاف المعدات داخل أرض الاصطفاف بالمنطقة اللوجستية.

جدير بالذكر أن عملية المحاكاة تأتي ضمن خطة محافظة القليوبية لإدارة الأزمات والكوارث، إذ يجرى تنفيذ معسكر إيواء المتضررين نتيجة حدوث هزة أرضية مع توفير كافة المستلزمات المعيشية والحياتية لمدة 3 أيام لـ220 متضررًا، ويجري الاستفادة من هذه المحاكاة في تلافي أي سلبيات في حالة وقوع كوارث حقيقية.