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كورونا.. العراق يسجل 1307 إصابات جديدة و3179 حالة في باكستان

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كورونا.. العراق يسجل 1307 إصابات جديدة و3179 حالة في باكستان كورونا.. العراق يسجل 1307 إصابات جديدة و3179 حالة في باكستان
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

كورونا.. العراق يسجل 1307 إصابات جديدة و3179 حالة في باكستان

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 583118 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 10 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12680, فيما تم تسجيل 1914 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 519005 حالات, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 51433, منهم 184 يرقدون في العناية المركزة.

باكستان
سجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية 3179 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 454673 حالة، منها 40922 حالة نشطة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 4649 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 404501 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.
وأضاف أنه تم تسجيل 86 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9250 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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