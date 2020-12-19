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المالكي عن اجتماعه مع : استمعت إلى توجيهاته بشأن القضية الفلسطينية

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المالكي عن اجتماعه مع السيسي: استمعت إلى توجيهاته بشأن القضية الفلسطينية المالكي عن اجتماعه مع : استمعت إلى توجيهاته بشأن القضية الفلسطينية

مصراوي Masrawy

04:22 م السبت 19 ديسمبر 2020

القاهرة - أ ش أ

أعرب وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، اليوم السبت، عن سعادته للقاء الرئيس عبد الفتاح ، حيث تم الاستماع إلى توجيهاته وملاحظاته المهمة فيما يتعلق برؤيته ودعم للقضية الفلسطينية.

ووصف المالكي الاجتماع التشاوري الثلاثي مع نظيريه المصري والأردني، بأنه فى "غاية الأهمية" ويعقب الزيارة التي قام بها الرئيس الفلسطينى محمود عباس إلى الأردن، حيث التقى بالعاهل الأردني ثم زيارة القاهرة ومباحثاته مع الرئيس السيسى.. لافتا إلى أن اجتماع اليوم يعد استكمالا لهذا التشاور، وما خرج من هذه اللقاءات بشأن أهمية تكثيف الجهود للخروج برؤية مشتركة بشأن كيفية التعاطي مع المرحلة القادمة، خاصة وأننا مقبلون على التعامل مع إدارة أمريكية جديدة وبالتالى يجب أن تكون لدينا الجاهزية الكاملة كعرب للتعاطي مع هذه المرحلة.

وشدد على أهمية التنسيق بين مصر وفلسطين والأردن وهو يؤسس لانطلاقة على المستوى العربى ومنه إلى المستوى الدولي.. مشيرا إلى التوافق بين الدول الثلاث فى ظل الإشارات التى التقطناها من الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص موقفه من القضية الفلسطينية وأيضا فيما يتعلق بإعادة التنسيق مع الجانب الإسرائيلي والرسالة التي تؤكد التزامهم بكافة اتفاقيات الموقعة فيما بيننا.

وأكد على أهمية المصالحة الفلسطينية الفلسطينية والدور المحوري الذي تقوم به مصر فى تقارب وجهات النظر من أجل إنهاء هذا الملف والعمل بشكل موحد فى مواجهة التحديات.. مشيرا إلى أهمية التكامل العربى فيما يخص القضية الفلسطينية.

وشدد المالكي على التزام دولة فلسطين بالشرعية الدولية وبكافة مقررات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بما يؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ٦٧.. مؤكدا الاستعداد للتعاون مع الإدارة الامريكية الجديدة، متوقعا منها إعادة صياغة العلاقات مع دولة فلسطين.

وأشار إلى ضرورة عدم إغفال الواقع الذى تعيشه دولة فلسطين تحت الاحتلال فى ظل ممارسات دولة الاحتلال لاسيما عمليات الضم والاستيطان الممنهجة وهدم المنازل ومصادرة الاراضى بشكل غير مسبوق وجميعها اجراءات تعيق إمكانية العودة الى المفاوضات فى حال كانت هناك جاهزية لذلك.

ودعا المالكى كافة الدول الى الضغط على إسرائيل من أجل إيقاف هذه الممارسات.

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