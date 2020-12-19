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لمتابعة تطويرها ورفع كفاءتها.. وزير الزراعة يتفقد محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة

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لمتابعة تطويرها ورفع كفاءتها.. وزير الزراعة يتفقد محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة لمتابعة تطويرها ورفع كفاءتها.. وزير الزراعة يتفقد محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة

مصراوي Masrawy

04:15 م السبت 19 ديسمبر 2020

كتب- أحمد مسعد:

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة؛ للاطلاع على التطوير الذي تشهده المحطة ورفع كفاءتها أيضًا؛ وللاطمئنان على البرامج التي تستهدف الرعاية والتربية.

وشدد القصير، خلال تفقده أقسام المحطة المختلفة وعنابر الخيول، على ضرورة الإسراع في رفع كفاءتها وتنمية مواردها وتوفير أقصى رعاية للخيول؛ خصوصًا خلال هذه الفترة التي تشهد تغيرات مناخية متقلبة.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالنهوض بمستقبل صناعة الخيول في .

يُذكر أن محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة تعتبر من أقدم المحطات في العالم؛ وهي التي تمنح شهادة الميلاد للحصان العربي الأصيل، كما أنها تحافظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة.

وكان برفقة وزير الزراعة خلال جولته اليوم بالمحطة اللواء مهاب عبد الرؤوف رئيس الهيئة الزراعية المصرية، والدكتور صلاح فتحي مدير محطة الزهراء للخيول العربية.

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