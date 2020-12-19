تخصيص 90% من أسرة المستشفيات العامة والمركزية بالمنوفية لمواجهة كورونا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، تخصيص 90% من أسرة المستشفيات العامة والمركزية لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، و10% لحالات الطوارئ فضلاً عن تفعيل الخط الساخن للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مدار الـ24 ساعة.

جاءت القرارات خلال اجتماع المحافظ باللجنة العليا، لمواجهة كورونا بحضور وكيل وزارة الصحة، وأعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا وذلك في إطار جهود المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا ومتابعة الموقف الحالي للفيروس.

ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة بزيادة عدد أسرة العناية المركزة لمرضى كورونا بالمستشفيات العامة والمركزية، بالتنسيق مع المستشفى التعليمي والجامعي لاستقبال المرضى المصابين بأمراض أخرى، فضلاً عن غلق العيادات الخارجية بالمستشفيات وتحويل المرضى إلى المراكز والوحدات الصحية، وتفعيل العمل بعربات القوافل العلاجية للكشف بدلاً من المستشفيات مع استمرار عمل الطوارئ والاستقبال للحوادث فقط.