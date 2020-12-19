أخبار عاجلة

أم محمد صالح من الغردقة تفوز بسيارة موديل 2021 من كوبون في علبة حلاوة طحينية -
الصحة: بدء التطعيم بلقاح كورونا الأسبوع المقبل -
أبو الغيط يدعو العرب إلى التيقظ: العالم قد يواجه حربًا باردة -
شرطة المسطحات تُحبط ترويج 300 طن أسمدة وزيوت طعام مغشوشة في الأسواق -
نادي القضاة ينعى المستشار أحمد البكري -
"النادر" يكرم الفائز بمهرجان الملك عبد العزيز للصقور -
81 ألف مراجع العيادات العامة لـ114 مركزًا بصحة الطائف -
شرطة مكة تضبط عدة مخالفات للائحة الحد من التجمعات وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية -
"الشؤون الإسلامية" و"الحج" تناقشان آلية تطوير أعمال التوعية -
"موارد الرياض" تحرر 67 إنذارًا.. وضبط 5 وافدات مخالفات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

غلق صيدلية وتحرير 13 محضرًا خلال حملة لـ"صحة الوادي الجديد"

Print
غلق صيدلية وتحرير 13 محضرًا خلال حملة لـ"صحة الوادي الجديد" غلق صيدلية وتحرير 13 محضرًا خلال حملة لـ"صحة الوادي الجديد"

مصراوي Masrawy

04:21 م السبت 19 ديسمبر 2020

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن غلق صيدلية وتحرير 13 محضرًا لصيدليات مخالفة في حملة بمراكز المحافظة الإدارية.

أكد محروس، لمصراوي، تنظيم حملة من إدارة التفتيش الصيدلي من خلال فرق التفتيش الصيدلي بالمديرية تمكنت من تفتيش 50 صيدلية، وجرى غلق صيدلية وتحرير 13 محضرًا لصيدليات مخالفة بعد ضبط أدوية وعقاقير منتهية الصلاحية وكميات أخرى غير قابلة للبيع.

أوضح محروس، أن تنفيذ حملة تفتيش صيدلي في إطار دورها الرقابي على سوق الدواء وصلاحية الأدوية المعروضة للبيع ومصادر الأدوية في جميع مراكز المحافظة الخمسة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو مأساوي .. لحظة مصرع مسنة جرفتها السيول

فيديو مأساوي .. لحظة مصرع مسنة جرفتها السيول

بالصور.. وزيرا أوقاف مصر والسودان في مكتبة الإسكندرية

بالصور.. وزيرا أوقاف مصر والسودان في مكتبة الإسكندرية

تفاصيل جديدة في مصرع 6 مرضى بمصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية - صور

تفاصيل جديدة في مصرع 6 مرضى بمصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية - صور

"طلاب من أجل مصر".. تحصد مقاعد الاتحادات الطلابية بجامعة كفر الشيخ

"طلاب من أجل مصر".. تحصد مقاعد الاتحادات الطلابية بجامعة كفر الشيخ

شبكة عيون الإخبارية