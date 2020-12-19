غلق صيدلية وتحرير 13 محضرًا خلال حملة لـ"صحة الوادي الجديد"

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن غلق صيدلية وتحرير 13 محضرًا لصيدليات مخالفة في حملة بمراكز المحافظة الإدارية.

أكد محروس، لمصراوي، تنظيم حملة من إدارة التفتيش الصيدلي من خلال فرق التفتيش الصيدلي بالمديرية تمكنت من تفتيش 50 صيدلية، وجرى غلق صيدلية وتحرير 13 محضرًا لصيدليات مخالفة بعد ضبط أدوية وعقاقير منتهية الصلاحية وكميات أخرى غير قابلة للبيع.

أوضح محروس، أن تنفيذ حملة تفتيش صيدلي في إطار دورها الرقابي على سوق الدواء وصلاحية الأدوية المعروضة للبيع ومصادر الأدوية في جميع مراكز المحافظة الخمسة.