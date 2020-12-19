"ضحية كورونا".. وفاة استشاري نساء وتوليد في مستشفى مبرة المحلة الكبرى

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مصراوي Masrawy

الغربية - مروة شاهين:

توفي الدكتور محمد عرقوب استشاري النساء والتوليد في مستشفى مبرة المحلة الكبرى التابع للتأمين الصحي بمحافظة الغربية، متأثرًا بفيروس كورونا المستجد.

ونعت نقابة الأطباء بالغربية اليوم السبت، الطبيب الراحل والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل الحجر الصحي في مستشفى الصدر بالمحلة الكبرى.

وظهرت على الطبيب الراحل أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ أسبوعين، متمثلة في ارتفاع في دراجات الحرارة وضيق في التنفس وجرى أخذ عينه طبيبة منه وجاءت النتيجة إيجابية، وجرى عزله داخل المستشفى وتدهورت حالته الصحية، وجرى وضعه داخل العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي إلى أن وافته المنية.