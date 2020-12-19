ربع مليون جنيه.. قرار جديد لمحكمة الأسرة بشأن أحمد سعد وسمية الخشاب

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

أصدرت محكمة أسرة سيدي جابر بالإسكندرية حكمها في الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب، ضد طليقها الفنان أحمد سعد لعدم حصولها على المتعة والعدة خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد.

وقضت المحكمة بإلزام أحمد سعد بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور ومبلغ 10 آلاف عن كل شهر خلال 24 شهر ليكون الإجمالي و270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.

كانت سمية الخشاب أقامت دعوى قضائية حملت رقم 1939 لسنة 2019 ضد طليقها الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجهما.

وقدمت الفنانة أوراقًا وتقاريرًا طبية تثبت فيها تضررها ماديًا ونفسيًا وقيام طليقها بضربها وتعنيفها وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف.

ورفضت سمية الخشاب ومحامي الفنان أحمد سعد التصالح في القضية، وطالبا هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حيال الدعوى، وقدم كلا منهما مستندات.

وحضرت الخشاب، في جلسة سابقة، لمقر محكمة أسرة سيدي جابر، بالإسكندرية، لسماع أقوالها وغادرت القاعة بعد ذلك على الفور وجرى تداول الدعوى وإصدار قرار بتأجيلها حتى صدور القرار المتقدم.