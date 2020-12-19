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"الأعلى للإعلام": برلمان 2021 يشهد أعلى نسبة تمثيل للمرأة في الألفية الجديدة

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"الأعلى للإعلام": برلمان 2021 يشهد أعلى نسبة تمثيل للمرأة في الألفية الجديدة "الأعلى للإعلام": برلمان 2021 يشهد أعلى نسبة تمثيل للمرأة في الألفية الجديدة

مصراوي Masrawy

04:07 م السبت 19 ديسمبر 2020

القاهرة- أ ش أ:

أكدت إحصائيات نشرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم السبت، أن نسبة تمثيل المرأة في برلمان 2021 - 2026، هي الأعلى منذ عام 2000، بنسبة بلغت نحو 26 % .

وبحسب الإحصائيات التي نشرها المجلس، بلغ عدد السيدات الفائزات في انتخابات مجلس النواب الأخيرة ١٤٨ امرأة بنسبة بلغت ٢٦,٠٥٪ من إجمالي عدد أعضاء المجلس المنتخبين البالغ عددهم ٥٦٨، وهو العدد المرشح للزيادة بعد تحديد الأعضاء المعينين بالبرلمان الجديد و البالغ عددهم ٢٨ عضواً.

وشهد البرلمان الحالي ٢٠١٦/ ٢٠٢١ ثاني أعلى نسبة تمثيل للمرأة في الألفية الجديدة بواقع ٨٩ إمرأة، ٧٥ منهن بالانتخاب و١٤ أخريات بالتعيين، بنسبة إجمالية بلغت ١٤,٩٣٪ من إجمالي عدد الأعضاء البالغ ٥٩٦ عضواً، فيما جائت ثالث أعلى نسبة تمثيل للمرأة منذ عام ٢٠٠٠ في برلمان ٢٠١٠/ ٢٠١١ بوجود ٦٥ امرأة تحت قبة البرلمان بنسبة بلغت ١٢,٦٧٪ من إجمالي عدد الأعضاء البالغ عددهم آنذاك ٥١٣ عضواً.

وسجل برلمان ٢٠١١/ ٢٠١٢ أضعف نسبة تمثيل للمرأة في البرلمان في الألفية الجديدة، حيث بلغ عدد السيدات الفائزات بالانتخاب ٧ سيدات فقط، كما تم تعيين امرأتين اثنتين ليبلغ إجمالي عدد السيدات في البرلمان آنذاك ٩ سيدات بنسبة بلغت ١,٧٧٪ من إجمالي عدد الأعضاء البالغ ٥٠٨ أعضاء.​

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