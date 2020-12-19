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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت جامعة دمياط، اليوم السبت، بدء أعمال إنشاء المستشفى الخاص بها، بعد أن وافق المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كلية الطب البشري.

وجرى عمل المجسات الأرضية، وتتوالى الأعمال في هذا المشروع القومي الذي ظل حلم أبناء دمياط لسنوات طويلة .

وقال الدكتور السيد دعدور، رئيس الجامعة، إن مشروع المستشفى يأتي ضمن اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بالارتقاء بالمستوى التعليمي والطبي.

وأوضح دعدور، في بيان صحفي، أن إدارة الجامعة تقدم كافة الدعم من أجل تحقيق حلم دمياط وشعبها حتى يجرى الانتهاء من الإنشاءات والتجهيز بأحدث الأجهزة.

وتابع "المستشفى يدعم على المدى البعيد الرعاية الصحية بمحافظة دمياط، ويشرف عليه ويعمل به أساتذة كلية الطب بجامعة دمياط".