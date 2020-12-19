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"أمريكية" ترتكب جريمة بشعة.. أطلقت النار على طفليها ثم انتحرت

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"أمريكية" ترتكب جريمة بشعة.. أطلقت النار على طفليها ثم انتحرت "أمريكية" ترتكب جريمة بشعة.. أطلقت النار على طفليها ثم انتحرت

ارتكبت مواطنة أمريكية، تدعى تشيلسي دود، جريمة بشعة حيث قامت إطلاق الرصاص باتجاه طفليها ما أدى إلى مقتل ابنها "تريس" وإصابة ابنتها اثم انتحرت.
وطبقاً لصحيفة "دايلي ستار" البريطانية، أن الأم الأمريكية كانت قد كتبت على صفحتها في "فيسبوك": "أتمنى لكم جميعًا أن تجدوا السلام"، قبل يومين من الحادثة.
شرطة المدينة أفادت بأنه تم اكتشاف جريمة القتل والانتحار المشتبه بها، في منزل في إحدى ضواحي ولاية تكساس، بضاحية نيو براونفيلز في سان أنطونيو، وأن "تشيلسي دود، 43 عامًا، من نيو براونفيلز، أطلقت النار على طفليها قبل أن توجه البندقية نحو نفسها".
وقالت المحطة التلفزيونية "KABB" إن المرأة وابنها تريس (10 سنوات)، توفيا في مكان الحادث.
ولفتت الشرطة إلى أن ابنة تشيلسي دود، البالغة من العمر 16 عامًا، كانت لا تزال واعية، وتتنفس في مكان الحادث، موضحة أنه تم نقلها إلى مستشفى بالمنطقة، وهي مصابة بعيار ناري يهدد حياتها، فيما صدر أمر بتشريح الجثتين، ولم تكشف الشرطة بعد عن الدافع وراء إطلاق النار.

مواطنة أمريكية أطلقت النار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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