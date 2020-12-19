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الأمن يكشف حقيقة كيان بدون ترخيص يزعم منح كارنيهات لتمكن العمل في جهات حكومية

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الأمن يكشف حقيقة كيان بدون ترخيص يزعم منح كارنيهات لتمكن العمل في جهات حكومية الأمن يكشف حقيقة كيان بدون ترخيص يزعم منح كارنيهات لتمكن العمل في جهات حكومية

مصراوي Masrawy

03:41 م السبت 19 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن، حقيقة ما تم تداوله بشأن وجود كيان بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم كارنيهات عضوية تمكنهم من العمل بجهات مختلفة في العجوزة .

رصدت المتابعة الأمنية تداول بشأن وجود كيان بدون ترخيص يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم كارنيهات عضوية، وتمكنهم من العمل بجهات وهيئات مختلفة بمقابل مبلغ مالي للعضوية.

وبالفحص بتين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن وتبين وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بذات اسم الكيان المشار إليه - كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة وأن نشاطه يقتصر على تنظيم المؤتمرات وتأجير قاعات التدريب وإعطاء دورات تدريبية فقط .

وباستدعاء صاحبة ومديرة الأكاديمية حضر عنها محامي وكيلاً عنها، وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص وأضاف بعدم تلقيهم مبالغ مالية نظير استخراج العضويات لطالبي الدورات، وأنها قاصرة فقط على الموظفين والعاملين بالكيان، والذي ليس له أي نشاط سوى إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بقصد الترويج في إطار التمهيد لإجراءات افتتاحه ولحين الانتهاء من إجراءات التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات .

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