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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 1250 كيلو ذهب خام بأسوان .

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط سيارة نقل قيادة (سائق - مقيم بأسوان)، محمل عليها ( 25 جوال بداخلها أحجار الكوارتز التي يُستخلص منها خام الذهب تزن حوالى 1250 كيلو جرام).

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد استخلاص خام الذهب منها بقصد التربح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات .