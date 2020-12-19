أخبار عاجلة

أم محمد صالح من الغردقة تفوز بسيارة موديل 2021 من كوبون في علبة حلاوة طحينية -
الصحة: بدء التطعيم بلقاح كورونا الأسبوع المقبل -
أبو الغيط يدعو العرب إلى التيقظ: العالم قد يواجه حربًا باردة -
شرطة المسطحات تُحبط ترويج 300 طن أسمدة وزيوت طعام مغشوشة في الأسواق -
نادي القضاة ينعى المستشار أحمد البكري -
"النادر" يكرم الفائز بمهرجان الملك عبد العزيز للصقور -
81 ألف مراجع العيادات العامة لـ114 مركزًا بصحة الطائف -
شرطة مكة تضبط عدة مخالفات للائحة الحد من التجمعات وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية -
"الشؤون الإسلامية" و"الحج" تناقشان آلية تطوير أعمال التوعية -
"موارد الرياض" تحرر 67 إنذارًا.. وضبط 5 وافدات مخالفات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الداخلية X أسبوع.. غلق 3372 محل مخالف وضبط 276 طن سلع غذائية فاسدة

Print
الداخلية X أسبوع.. غلق 3372 محل مخالف وضبط 276 طن سلع غذائية فاسدة الداخلية X أسبوع.. غلق 3372 محل مخالف وضبط 276 طن سلع غذائية فاسدة

مصراوي Masrawy

03:31 م السبت 19 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار .

وتكللت الجهود في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا خلال أسبوع، ضبط (6437) قضية تموينية متنوعة، (1047) قضية مقاهي مخالفة وغلق (3372) محل مخالف لمواعيد الغلق و36284 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات .

فيما نجحت شرطة والتجارة الداخلية، في ضبط (155) قضية اسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (27223 اسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (3675105جنيه)، و(20) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (196589 لتر) لبيعها في السوق السوداء، و(8293) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (841,603) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (266) قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، بمضبوطات وزنت (276,527) طن ، وكذا ضبط (126) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (42,432) طن.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدة وباشرت النيابة العامة التحقيقات .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو مأساوي .. لحظة مصرع مسنة جرفتها السيول

فيديو مأساوي .. لحظة مصرع مسنة جرفتها السيول

بالصور.. وزيرا أوقاف مصر والسودان في مكتبة الإسكندرية

بالصور.. وزيرا أوقاف مصر والسودان في مكتبة الإسكندرية

بالصور.. محافظ أسوان يتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

بالصور.. محافظ أسوان يتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

محافظ السويس يوجه بحملات متابعة إجراءات فيروس كورونا

محافظ السويس يوجه بحملات متابعة إجراءات فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية