الداخلية X أسبوع.. غلق 3372 محل مخالف وضبط 276 طن سلع غذائية فاسدة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتكللت الجهود في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا خلال أسبوع، ضبط (6437) قضية تموينية متنوعة، (1047) قضية مقاهي مخالفة وغلق (3372) محل مخالف لمواعيد الغلق و36284 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات .

فيما نجحت شرطة التموين والتجارة الداخلية، في ضبط (155) قضية اسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (27223 اسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (3675105جنيه)، و(20) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (196589 لتر) لبيعها في السوق السوداء، و(8293) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (841,603) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (266) قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، بمضبوطات وزنت (276,527) طن ، وكذا ضبط (126) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (42,432) طن.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدة وباشرت النيابة العامة التحقيقات .