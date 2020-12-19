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الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 6 مليارات جنيه خلال أسبوع

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الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 6 مليارات جنيه خلال أسبوع الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 6 مليارات جنيه خلال أسبوع

مصراوي Masrawy

03:27 م السبت 19 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 56 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و5.9 مليار جنيه قضايا تهرب ضريبي، وأموال عام خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في أعقاب حملاتها نظمتها إدارات الأموال العامة، والتهرب الضريبي والكهرباء، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية.

وشملت القضايا: ضبط 80040 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد (56374430) جنيه.

وفى مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، تم ضبط 207 قضية ضرائب عامة، وكشف 138 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و99 قضية في مجال الجمارك، و9 قضايا في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة.

وضبط 513 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، وتنفيذ 652 حكم قضائي، و244 قضية تحرى مدين ولجان فحص، بلغت 5900406500 جنيه مصري، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وفى سياق آخر تمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط 2378 قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة).

كما ضبطت شرطة البيئة والمسطحات، 733 قضية في مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابي مخالفة)، وكذا ضبط (1106) قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (47) قضية في مجال حماية منافع الري والصرف (التعدي بالردم)، و(219) قضية في مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، و114 قضية في مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (300) لنش سياحي.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدة وباشرت النيابة العامة التحقيقات .

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