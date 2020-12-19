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مقتل 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النيران وضبط 876 قطعة سلاح ناري

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مقتل 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النيران وضبط 876 قطعة سلاح ناري مقتل 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النيران وضبط 876 قطعة سلاح ناري

مصراوي Masrawy

03:19 م السبت 19 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

استهداف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (354) متهم، وبحوزتهم (24 قطعة سلاح ناري – 51 طلقة نارية مختلفة الأعيرة – 18 قطعة سلاح أبيض)، (30) قضية إتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ (3229) حكم قضائي متنوع وضبط (350) قضية متنوعة أخرى.

كما أسفرت الجهود خلال أسبوع بمختلف المحافظات، عن مصرع 3 عناصر إجرامية ، وضبط 68 عنصر من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

كما تم ضبط 876 قطعة سلاح ناري، و18 تشكيل عصابي، ضموا 61 متهماً، ارتكبوا 88 حادث سرقة متنوعة، و143 قضية أحداث، وإعادة 6 سيارات مُبلغ بسرقتها بالإضافة إلى كشف غموض 41 حادث متنوع أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 110 متهماً، وتنفيذ (433087) حكم قضائي متنوع.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدة وباشرت النيابة العامة التحقيقات .

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