بعد إصابة المحافظ بكورونا.. تعقيم شامل لديوان عام الإسكندرية- صور

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم السبت، أعمال تطهير وتعقيم واسعة لمبنى الديوان العام، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تأتي أعمال التعقيم بعد إعلان إصابة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وذلك بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية له التي أجريت له.

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لمحافظة الإسكندرية، أنه جرى التشديد على كافة الجهات المعنية بإتباع الإجراءات الاحترازية بوسائل النقل الجماعية ودور العبادة وأماكن تجمعات المواطنين.

وشملت التعليمات البدء الفوري بتطهير الأحياء والمباني الخدمية التي يتردد عليها المواطنين بواسطة المطهرات المصرح بها من قبل وزارة الصحة والإسكان ومنظمة الصحة العالمية.

ووفقا للمركز الإعلامي لمحافظة الإسكندرية، يتمتع المحافظ بصحة جيدة وخضع للعزل المنزلي خلال فترة العلاج مع مباشرة أعمال وشئون المحافظة عن بعد.