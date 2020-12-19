إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بأسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوطـ محمود عجمي:

أصيب 8 أشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقوصية في أسيوط.

وتبين من التحريات، انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي أثناء توجهها إلى مزرعة، ما أسفر عن إصابة "كريم. ع. ع" 16 عامًا، و"نتعيه. ح. ع" 25 عامًا، و"مرسى. ح. م" 21 عامًا، و"عبير. ح. م" 25 عامًا، و"محمد. ح. ع" 16 عامًا، و" نجلاء. ف. ع" 30 عامًا، و" رشا. ع.أحمد" 30 عامًا، و"عصفور. د.ع" 25 عامًا، وجمعيهم من قرية عرب الشيخ عون الله.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى القوصية المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.