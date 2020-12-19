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وزير الاتصالات: قطاع تكنولوجيا المعلومات ساهم بـ4% في الناتج المحلي

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وزير الاتصالات: قطاع تكنولوجيا المعلومات ساهم بـ4% في الناتج المحلي وزير الاتصالات: قطاع تكنولوجيا المعلومات ساهم بـ4% في الناتج المحلي

مصراوي Masrawy

03:18 م السبت 19 ديسمبر 2020

الإسكندرية– محمد عامر:

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد في الفترة الأخيرة أعلى معدل نمو بين قطاعات الدولة، وصل إلى 16% وساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4%.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه المهندسة غادة لبيب، خلال افتتاح المؤتمر الدولي العاشر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي نظمته كلية التجارة جامعة الإسكندرية "أونلاين".

وأضافت نائب الوزير غادة لبيب، أن التحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية وأسلوب حياة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية أدركت أهمية التغيرات المحيطة.

وأوضحت، أن استراتيجية الرقمية هي رؤية وطنية تهدف إلى بناء دولة ومجتمع رقمي تفاعلي واقتصاد رقمي وجهاز إداري كفء، فضلًا عن تحسين إدارة موارد الدولة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

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