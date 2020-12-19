رصد حالات تفش جديدة لأنفلوانزا الطيور في اليابان

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طوكيو - أ ش أ

أعلنت السلطات اليابانية ، اليوم السبت، رصد حالات إصابة بفيروس أنفلوانزا الطيور في مزارع دواجن في إقليمي (توكوشيما) و(ميازاكي) غرب البلاد، ما أدى إلى إعدام عشرات الآلاف من الدجاج مع استمرار تفشي العدوى في البلاد .

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية على موقعها الإلكتروني، أن السلالة الفيروسية "إتش 5" تم رصدها في (توكوشيما) لأول مرة، ليكون الإقليم الثاني عشر الذي يتم فيه الإبلاغ عن تفشي نوع من فيروس أنفلوانزا الطيور خلال العام الجاري .

وأشارت السلطات المحلية لإقليم توكوشيما إلى أن المزرعة التي رُصد فيها الفيروس للمرة الأولى أعدمت نحو 8 آلاف دجاجة، لافتة إلى أنه في محيط 10 كيلومترات منها يوجد 44 مزرعة دواجن أخرى تضم 665 ألف دجاجة .

وذكرت السلطات أيضا أن مزرعة أخرى في ميازاكي سجلت ثامن حالة إصابة بين الطيور داخل الإقليم هذا العام، مضيفة أنه من المخطط إعدام نحو 34 ألف دجاجة من هذه المزرعة.