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كورونا في المملكة.. تراجع مستمر في الحالات النشطة والحرجة

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كورونا في المملكة.. تراجع مستمر في الحالات النشطة والحرجة كورونا في المملكة.. تراجع مستمر في الحالات النشطة والحرجة
آخر أرقام وزارة الصحة: تم إجراء 33676  فحصاً مخبرياً جديداً

كورونا في المملكة.. تراجع مستمر في الحالات النشطة والحرجة

واصلت حالات كورونا النشطة والحرجة في المملكة تراجعها وفق اخر تقرير أصدرته وزارة الصحة اليوم.


تفصيلاً أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل (158) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (360848) حالة، من بينها (3014) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (425) حالة حرجة، كما تم تسجيل (149) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (351722) حالة.


وبلغ عدد الوفيات (6112)حالة، بإضافة (11) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً"، لافتةً إلى أنه تم إجراء (33676) فحصاً مخبرياً جديداً.


ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.


ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من ، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.


وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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