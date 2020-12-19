"الإليزيه" يصدر بيانًا حول وضع "ماكرون" الصحي

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بعد أن ثبتت الخميس الماضي إصابته بـ"كورونا"

أكد قصر الإليزيه في بيان أن حالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ثبتت الخميس إصابته بكوفيد-19، "مستقرة"، اليوم السبت، مقارنة مع الجمعة، وأن نتائج فحوصه "جاءت مطمئنة".

وأضاف البيان الموقّع من جانب الطبيب جان-كريستوف بيروشون، كبير أطباء رئاسة الجمهورية: أن "ماكرون" الموجود بالحجر في مقر إقامته في لا لانترن في فرساي قرب باريس، لا يزال يظهر نفس عوارض مرض كوفيد-19 "تعب، سعال، ألم في العضلات" والتي لا تمنعه من ممارسة مهامه.

وبحسب "فرانس برس": كشف الرئيس الفرنسي لمواطنيه في مقطع فيديو يوم أمس أنه يعاني من صداع وسعال وإجهاد، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس "كورونا"، أمس.

وقال "ماكرون"، في الفيديو المنشور عبر موقع تويتر من مكتبه الخاص: "أنا بخير".

وشكر "ماكرون" المواطنين على تمنياتهم الطيبة، وحثهم على توخي الحذر قائلًا: إن الفيروس يمكن أن يصيب أي شخص.

ودخل الرئيس الفرنسي في العزل الذاتي في مقرّ الرئاسة في لا لانتيرن في فرساي، بعد ظهور نتيجة الاختبار يوم الخميس.

وتضرّرت فرنسا بشدّة جراء فيروس كورونا؛ حيث سجلت أكثر من 18 ألف إصابة جديدة أمس الخميس، وتوفي حوالي 60 ألف شخص في البلاد منذ بداية الجائحة.فيروس كورونا الجديد