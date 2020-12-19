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البرازيل تعلن نيتها فتح سفارة في البحرين

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البرازيل تعلن نيتها فتح سفارة في البحرين البرازيل تعلن نيتها فتح سفارة في البحرين

مصراوي Masrawy

02:58 م السبت 19 ديسمبر 2020

المنامة/برازيليا - أ ش أ

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، توجّه حكومته لفتح سفارة لبلاده في البحرين لزيادة التعاون الثنائي في المجالات كافة، مشيدا بجهود عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في تعزيز العلاقات الثنائية والتعايش السلمي ونبذ التطرف.

جاء ذلك خلال تدشين، اليوم السبت، مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بالتعاون مع السفارة البحريني في برازيليا إعلان البحرين في أمريكا الجنوبية انطلاقًا من البرازيل، بحضور عدد من الوزراء، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وأكد مساعد وزير الخارجية البحريني عبدالله بن فيصل الدوسري - في كلمته - عمق العلاقات الثنائية والدبلوماسية بين البلدين، والرغبة في استثمار الفرص المتاحة في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، كون البرازيل أكبر دولة في أمريكا الجنوبية وتملك أحد أكبر اقتصاديات العالم.

وأوضح أن إعلان البحرين يجسّد توجيهات وأهداف ورسائل الملك حمد لتعزيز القيم الرئيسية الثلاث؛ التسامح والتعايش السلمي والتقارب الديني، والتي تعتبر مبادئ متحضرة لاستدامة التقدم الحضاري وتحقيق انسجام بين الجنس البشري وبناء جسور التعايش والوئام بين الناس.

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