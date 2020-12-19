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جدة ضحية التعذيب في قليوب: والده اعتدى عليه بسبب ثمن الكشف- صور

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جدة ضحية التعذيب في قليوب: والده اعتدى عليه بسبب ثمن الكشف- صور جدة ضحية التعذيب في قليوب: والده اعتدى عليه بسبب ثمن الكشف- صور

مصراوي Masrawy

02:57 م السبت 19 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:

قررت نيابة مركز قليوب، اليوم السبت، إحالة طفل للطب الشرعي لبيان ما به من إصابات، إثر اتهام والده بالاعتداء عليه بالضرب بكابل كهربائي، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وضبط الأب.

وقالت جدة الطفل لأمه خلال التحقيقات: "والده اعتاد تعذيبه، مثلما كان يعذب ابنتي على مدار 5 أعوام، حتى انفصل عنها".

وأوضحت الجدة أن الطفل "أبو بكر"، وشقيقه "عثمان"، يعيشان معها منذ عام، وأن والدهما كان يدفع 600 جنيه نفقة لكل طفل، بطريقة ودية، إلا أنه في الفترة الأخيرة أصبح يماطل، وعندما ذهب إليه "أبو بكر"، لمطالبته بـ300 جنيه، ثمن الكشف عند طبيب نفسي؛ ضربه بشكل مبرح.

واستكملت الجدة: "الأطفال يعانون نفسيًا بسبب ضرب الأب لهم، وكشفت عليهم وأرشدني الأطباء إلى ضرورة عرضهم على طبيب نفسي، لأنهم بحاجة إلى تأهيل، للخروج من الحالة التي يعانون منها".

وكان اللواء فخر الدين العربي، تلقى إخطارًا من المقدم طه حسين، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بورود بلاغ من جده الطفل "أبو بكر" 13 عامًا بالصف الثاني الإعدادي، باعتداء والد الطفل عليه لمطالبته إياه بمصاريف الكشف والعلاج.

الضحية

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