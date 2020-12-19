وزير الري: استخدام الصرف الزراعي يوفر 90 ألف فرصة عمل بالسويس

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مصراوي Masrawy

السويس– حسام الدين أحمد:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن استخدام مياه الصرف الزراعي المالحة في ري الزراعات بالأراضي غير المستغلة، سوف يغطي مساحة 30 ألف فدان، وتوفر بدورها 90 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأضاف الوزير أن الهدف من المشروعات التي تنفذها الدولة تعظيم الاستفادة من نقطة المياه، وأنه في الماضي كان يجري التخلص من المياه المالحة الناتجة عن المصارف الزراعية، والآن تمثل مورد بإعادة استخدامها مرة أخرى في الزراعة بعد معالجتها لتخفيف نسبة الملوحة.

واستكمل الدكتور عبدالعاطي، أن استخدام أسلوب الري الحديث يحسن نوعية المنتج ويوفر في مياه الري والصرف، ويقلل التلوث وتركيز المبيدات والأسمدة في مياه الصرف، بما يعود بالفائدة على محصول الفلاح ويرفع الإنتاجية بنسبة تصل إلى 50% في بعض الزراعات.

وتابع أن الفلاح كان يستخدم على سبيل المثال 10 شكائر سماد، فيما يستخدم الآن بعد اتباع الري الحديث 3 شكائر فقط لنفس المساحة -بحسب ما أخبره المزارعين- وكان الفارق يذوب ويذهب في مياه الصرف الزراعي وينتج عنه تركيزات أسمدة أعلى ما يزيد صعوبة استخدامها مرة أخرى، كما أن ذلك عاد بالنفع في ترشيد استخدام المياه وتوفيرها.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الري يرافقه اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، أعمال تبطين ترعة الخواطرة بطول 3 كيلو متر.

وخلال الزيارة اشتكى المواطنين للوزير من تعرض أطفالهم للغرق بالترعة التي تمر بين منازلهم، وصرح الوزير أنه سيجري تنفيذ سور حاجز.

وأوضح الوزير أن هناك تجاوب من المواطنين مع المشروع، والتحدي الحقيقي هو كيفية الحفاظ على المشروع ومنع التلوث وإلقاء القمامة في الترع.