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تأجيل دعوى تطالب بشطب الفنان المتهم بالتطبيع من نقابة الممثلين لـ 2 يناير

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تأجيل دعوى تطالب بشطب الفنان المتهم بالتطبيع من نقابة الممثلين لـ 2 يناير تأجيل دعوى تطالب بشطب الفنان المتهم بالتطبيع من نقابة الممثلين لـ 2 يناير

مصراوي Masrawy

03:11 م السبت 19 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

قررت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم السبت، تأجيل دعوى تطالب بشطب الفنان المتهم بالتطبيع من نقابة الممثلين بعد "إساءته للشعب المصري" ونشر صورة مع ممثل إسرائيلي شهير على مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 2 يناير المقبل.

وقال المحامي هاني جاد، مقيم الدعوى إن محمد رمضان ظهر بصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تجمعه وأحد أشهر الممثلين "عومير أدام" في الكيان الصهيوني ونشرها على حسابه ضاربا بذلك كافة الأعراف وضاربا بذلك شعور المصريين ومدى كراهية المصريين للكيان الصهيوني في تحدي سافر غير مسئول، وخلاف تلك الصورة كانت أعماله التي "لا ترقى حتى أن تكون بهلوانية لا فنية متعمدا إثارة الفتن بين الشعب المصري سواء بأعماله على الشاشات أو صور منشورة له والذي أصبح بسرطانا يهدم ما هو باقي من أخلاق أو من انتماء للدولة".

وطالب مقدم الدعوى بمنع ظهور محمد رمضان على القنوات الرسمية للدولة وكذلك القنوات الفضائية ومنعه من إقامة أية حفلات غنائية داخل الأراضي المصرية أو تصوير أي أعمال فنية داخل وشطبه من نقابة المهن الموسيقية والسينمائية.

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