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المشدد 15 سنة لمخرج سينمائي بتهمة تعاطي المخدرات في "جاليري "

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المشدد 15 سنة لمخرج سينمائي بتهمة تعاطي المخدرات في "جاليري الزمالك" المشدد 15 سنة لمخرج سينمائي بتهمة تعاطي المخدرات في "جاليري "

مصراوي Masrawy

03:07 م السبت 19 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، بمعاقبة المخرج السينمائي "ع. ف" بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة تعاطي مخدرات بقضية "جاليرى ".

كانت النيابة العامة أحالت في وقت سابق الفنانة نهى العمروسي -حصلت على البراءة- و9 آخرين من أصدقائها، بينهم 6 فتيات، لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة مخدرات.

بدأت تفاصيل القضية بإلقاء أجهزة الأمن القبض على المتهمين داخل جاليري بمنطقة الزمالك أثناء تعاطي الحشيش والكوكايين، حسبما أفادت التحقيقات.

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