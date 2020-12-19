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الخارجية: القضية الفلسطينية على سلم أولوياتنا

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الخارجية: القضية الفلسطينية على سلم أولوياتنا الخارجية: القضية الفلسطينية على سلم أولوياتنا

مصراوي Masrawy

02:40 م السبت 19 ديسمبر 2020

القاهرة - أ ش أ

أكد وزير الخارجية سامح شكري على محورية القضية الفلسطينية التي تأتي سلم أولويات السياسة الخارجية المصرية.. معلنا أن تعتزم تنظيم اجتماع بصيغة "ميونخ"، والتى تضم ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن، خلال الفترة المقبلة لدفع جهود السلام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذى عقده شكري اليوم السبت مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي فى ختام الاجتماع الثلاثي التشاوري الذي عقد بقصر التحرير بالقاهرة .

وقال شكري إن الرئيس عبد الفتاح استقبل فى وقت سابق الوزراء الثلاثة وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضية الفلسطينية وأيضا اتصالاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتنسيق المشترك مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والتأكيد على دعم مصر التنسيق الوثيق بين الدول الثلاث والعمل المشترك على مستوى القيادات والوزراء والسعي إلى إيجاد الأطر المناسبة والوصول إلى ما نربو إليه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

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