"الصحة": ندرس لقاحات أخرى لاستخدامها.. قد يكون هناك ترخيص قبل نهاية العام

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وكيل الوزارة: إذا وصلنا لـ 80% من المناعة المجتمعية يمكن القول بتجاوز الوباء

قال وكيل وزارة الصحة إن المملكة تدرس عدداً من اللقاحات الأخرى لاستخدامها، كاشفاََ أنه قد يكون هناك ترخيص للقاح آخر قبل نهاية العام".

وأوضح قائلاً وفق ما نقلته إخبارية "العربية": "إذا وصلنا لـ 80% من المناعة المجتمعية يمكن القول بتجاوز الوباء".

وأمس قالت "الصحة" إن إجمالي من قام بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا بلغ منذ بدء التسجيل يوم الثلاثاء الماضي، وحتى ظهر الجمعة أكثر من 300 ألف شخص.

وأهابت الصحة بالجميع سرعة التسجيل حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وكانت الصحة قد أعلنت عن مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين؛ وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكدت مأمونية وفاعلية اللقاح؛ نظرًا لإجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

كما حدّدت الصحة الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا، حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين من هم فوق ٦٥ سنة وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم ٤٠، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة وكذلك من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.



وأبانت أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هم المواطنون والمقيمون ممن تجاوز عمرهم ٥٠ سنة + باقي الممارسين الصحيين من لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، السرطان النشط، من لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين ٣٠ - ٤٠.

وأما الفئة المستهدفة في المرحلة الثالثة فهم جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة