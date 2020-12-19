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سويسرا ترخص باستخدام "لقاح فايزر".. "آمن"

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سويسرا ترخص باستخدام "لقاح فايزر".. "آمن" سويسرا ترخص باستخدام "لقاح فايزر".. "آمن"
ضمنت الحصول على حوالي 15.8 مليون جرعة

سويسرا ترخص باستخدام

أعلنت الهيئة المنظمة للصحة الوطنية "سويسميديك" بسويسرا اليوم السبت، أن الدولة الأوروبية سمحت باستخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجدّ الذي طوّره مختبرا فايزر وبايونتيك.

وقالت الهيئة في بيان لها: "بعد دراسة متأنية للمعلومات المتوفرة، خلصت سويسميديك إلى أن لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لكوفيد-19 آمن وأن فوائده تفوق المخاطر".

وبحسب سكاي نيوز عربية هذا أول لقاح مضاد لكورونا المستجدّ يتم ترخيصه في سويسرا.

وقال مدير "سويسميديك" رايموند بروهين إن "سلامة المرضى هي شرط أساسي خصوصاً فيما يتعلق بترخيص اللقاحات".

وأضاف "تمكنا من التوصل إلى قرار سريع، مع ضمان احترام الشروط الثلاثة الأساسية وهي السلامة والفعالية والجودة".

وضمنت سويسرا، التي تضم 8.6 ملايين نسمة، الحصول على حوالى 15.8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 عبر اتفاقات مع ثلاثة مختبرات مصنعة.

ووقعت عقوداً للحصول على 3 ملايين جرعة من لقاح فايرز/بايونتيك بالإضافة إلى حوالى 7.5 مليون جرعة من لقاح موديرنا وحوالى 5.3 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا.

وبالنسبة للقاحات الثلاثة، ينبغي أن يتلقى كل شخص جرعتين.

وأعلنت الفيدرالية السويسرية، الجمعة، فرض تدابير جديدة لمحاولة احتواء الوباء الذي يواصل تفشيه في جزء من البلاد.

وتسجّل سويسرا كل يوم أكثر من 4 آلاف إصابة وأكثر من 100 وفاة، وفي المجمل، أحصت 400 ألف إصابة و6 آلاف وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

واعتباراً من الثلاثاء المقبل، سيتعيّن على المطاعم والمؤسسات الثقافية والرياضية وكذلك مراكز الترفيه إغلاق أبوابها.

ويُسمح للمتاجر بأن تبقى مفتوحةً بشرط الحدّ من عدد الأشخاص في داخلها، ويُعمل بهذه القيود حتى 22 يناير على الأقل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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