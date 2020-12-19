وزير الأوقاف المصري ينوه بجهود "آل الشيخ" في التصدي للجماعات المتطرفة

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سلّط الضوء على مواقفه الجليّة في إبراز خطرها والتحذير من أفكارها

أشاد وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد مختار جمعة بالجهود الكبيرة التي يبذلها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في محاربة الأفكار والجماعات الضالة ومن بينها "الفكر الإخواني والعناصر الإخوانية".

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته جريدة "الجمهورية" الرسمية، وتداولته أغلب الصحف المصرية بالتنويه والإشادة.

وقال "جمعة": لم تسقط دولة من الدول عبر التاريخ في دوائر الفوضى إلا كانت العمالة والخيانة من بعض المنتسبين إليها أحد أهم عوامل سقوطها أو وقوعها في أتون الفوضى.

وأضاف: بقراءة متأنية في محيطنا الراهن نجد أنه لم تقع دولة من الدول في دائرة الفتنة والفوضى إلا كانت جماعة الإخوان العميلة أحد أهم عوامل هذه الفتنة والفوضى، إن لم تكن وقودها المشتعل.

وأردف: يذكر التاريخ للشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ أنه حذر من خطر هذه الجماعة منذ أكثر من عقدين من الزمن بقلمه وصوته، وكانت له وقفات صارمة ضد أفكار منتسبي هذه الجماعة وفضحهم على الملأ. وبعد توليه وزارة الشؤون الإسلامية لم يدخر جهداً في تطهير المنابر من بقايا هذه الجماعة وما تبثّه من سموم على الناس لتتبين للعامة حقيقة أمرها.

وتابع: توّجت هذه الجهود ببيان هيئة كبار العلماء الذي يُعتبر نقلة مهمة في القضاء بشكل كبير على منتسبي هذه الجماعة وإيضاح ما يكنّونه من أحقاد وأمراض تضر بالمجتمع وتسعى إلى تفكيكه.

جدير بالذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عُرف، من خلال تصريحاته الإعلامية، بالجرأة والوضوح في تجريم جماعة الإخوان المسلمين وتبيان خطرها على الدين، كما سخّر قلمه للتحذير من خطرها وفضح مخططاتها الإجرامية عبر عقود من الزمان، وخلال مسيرته العملية في "الهيئة" ومؤخرًا بالشؤون الإسلامية.