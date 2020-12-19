صفقة كبرى في الانتقالات الشتوية بين ناديين كبيرين بالرياض.. من هو؟

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اللاعب سيدخل الفترة الحرة من تعاقده في يناير وينتهي عقده نهاية الموسم

قال وكيل اللاعبين جراح الظفيري إن هناك صفقة انتقال كبيرة ستتم في الميركاتو الشتوي المقبل لأحد أندية الرياض .

وأضاف الظفيري أن الصفقة ستكون بين ناديين في الرياض للاعب سيدخل الفترة الحرة من تعاقده في يناير، وينتهي عقده نهاية الموسم .

وألمح الظفيري إلى أن اللاعب المقصود يجيد في الناحية الهجومية، ما يرجّح أن يكون اللاعب هو عبدالله حمدان لاعب الشباب وانتقاله سيكون لنادي الهلال .

وتوقعت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أن يكون اللاعب هو عمر خربين مهاجم الهلال وانتقاله سيكون لصالح الشباب.