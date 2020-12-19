صفقة كبرى في الانتقالات الشتوية بين ناديين كبيرين بالرياض.. من هو؟

اللاعب سيدخل الفترة الحرة من تعاقده في يناير وينتهي عقده نهاية الموسم
قال وكيل اللاعبين جراح الظفيري إن هناك صفقة انتقال كبيرة ستتم في الميركاتو الشتوي المقبل لأحد أندية الرياض .
وأضاف الظفيري أن الصفقة ستكون بين ناديين في الرياض للاعب سيدخل الفترة الحرة من تعاقده في يناير، وينتهي عقده نهاية الموسم .
وألمح الظفيري إلى أن اللاعب المقصود يجيد في الناحية الهجومية، ما يرجّح أن يكون اللاعب هو عبدالله حمدان لاعب الشباب وانتقاله سيكون لنادي الهلال .
وتوقعت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أن يكون اللاعب هو عمر خربين مهاجم الهلال وانتقاله سيكون لصالح الشباب.