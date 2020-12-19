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مصراوي Masrawy

القاهرة- أ ش أ:

قال محمد معيط وزير المالية، في كلمة ألقاها بالنيابة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع،

إن بعض البلدان في المنطقة خاصة البلدان التي كانت تحقق فائضا في الموازنة وصل عجز الموازنة فيها إلى 12%، وأن أوروبا وأمريكا في نفس المستويات، ليس فقط هذا ولكن مستويات الدين أيضا، وهو ما يشير إلى أن الجائحة وخاصة الموجة الثانية تعني أننا مازلنا وسط الزلزل الذي سيؤثر تأثيرا عميقا على قدرات الدول حتى بعد انتهاء هذه الجائحة ستكون هناك تابعات لأحد يعرف مداها.

وأضاف، أنه رغم انخفاض الإيرادات بأكثر من 200 مليار جنيه وزيادة المصروفات لبعض القطاعات إلا إننا استطعنا خفض العجز الكلي للموازنة من 8.2% إلى 7.9% ولو جائحة كورونا لاستطعنا الوصول إلى بالعجز الكلي إلى 7.3 % وهو الذي كان مستهدف.​