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لا تمت للواقع بِصلة.. وكيل "النواب": البرلمان الأوروبي اعتاد إصدار تقارير عدائية ومسيَّسة تجاه

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لا تمت للواقع بِصلة.. وكيل "النواب": البرلمان الأوروبي اعتاد إصدار تقارير عدائية ومسيَّسة تجاه مصر لا تمت للواقع بِصلة.. وكيل "النواب": البرلمان الأوروبي اعتاد إصدار تقارير عدائية ومسيَّسة تجاه

مصراوي Masrawy

02:00 م السبت 19 ديسمبر 2020

مصراوي

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، منتقدًا صدور مشروع قرار من البرلمان الأوروبي خاص بحقوق الإنسان في ، إن البرلمان الأوروبي اعتاد إصدار تقارير مسيسة وعدائية تجاه مصر ولا تمت للواقع بِصلة.

وأضاف وهدان، في بيان صحفي له اليوم السبت، أن أغلب جلسات الاستماع التي ينظمها البرلمان الأوروبي تعتمد على منظمات وتقارير لأشخاص مشبوهين وغير مطلعين على الحقيقة في مصر، وبعضهم لهم أجندة خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن مصر لديها القدرة على إدارة أوضاعها الداخلية والسياسية، ولا يمكن أن تخضع لأي ضغوط خارجية سواء من دول أو منظمات.

وأكد وكيل مجلس النواب أنه للأسف الشديد ما زال يستمر سيناريو الكيل بمكيالَين في تقارير البرلمان الأوروبي، فلم نجده ينتقد الحروب والتفجيرات أو قضايا العمال وقضايا الإرهاب وقضايا الأمن الغذائي أو قضايا المهاجرين أو حقوق الطفل.

وأشار وهدان إلى أن مصر بسلطاتها الثلاث؛ التشريعية والقضائية والحكومية، لا تعير أي اهتمام لمثل هذه التقارير التي لن تؤثر على حجم العلاقات والتبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، والذي يتجاوز مليارات الدولارات، والتي يؤكد رؤساؤها دائمًا الأهمية الاستراتيجية والدور المحوري لمصر في محاربة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد وكيل مجلس النواب على أن مصر دولة ذات سيادة وتتمتع سلطاتها باستقلال تام ولا تقبل بأي شكل التدخل أو المساس بالسلطة القضائية، مشيرًا إلى أن البرلمان الأوروبي يقوم كل فترة للأسف، بإيعاز من بعض أعضائه، الذين تربطهم علاقات بتنظيمات وجماعات تستهدف مصر، بإصدار بيانات تنتقد حقوق الإنسان في مصر وتحاول التدخل في شؤونها الداخلية؛ وهي تجاوزات مستمرة، لأنها معتمدة على عداء شخصي من بعض أعضائه.

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