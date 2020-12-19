لديكم كوارث يُندى لها الجبين.. الخولي للبرلمان الأوروبي: ابحثوا عن حقوق الإنسان في دولكم

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مصراوي Masrawy

مصراوي

قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، منتقدًا قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، إن البرلمان الأوروبي رغم أن قراراته غير ملزمة ولا يشعر به أحد؛ فإنه دائمًا يبحث عن عمل يلقي عليه الأضواء.

وأضاف الخولي، في تصريحات صحفية له اليوم السبت: "عندما تقتصر مهمة عمل برلمان طويل عريض على أن كل ما يصدر عنه مجرد رأي غير ملزم للدول الأعضاء، يتضح أنه يبحث عن عمل يلقي عليه الأضواء".

وتابع أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بأن البرلمان الأوروبي يحاول من خلال ذلك القرار التأكيد أن لديه ما يفعله، و"نصيحة لهم، ابحثوا عن حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في برلمانكم.. فلديكم كوارث يُندى لها جبين الإنسانية".