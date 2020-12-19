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مختار جمعة يصدق على رقمنة وتطوير النظام المؤسسي بالأوقاف

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مختار جمعة يصدق على رقمنة وتطوير النظام المؤسسي بالأوقاف مختار جمعة يصدق على رقمنة وتطوير النظام المؤسسي بالأوقاف

مصراوي Masrawy

01:53 م السبت 19 ديسمبر 2020

كتب- محمود مصطفى:

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، القرار التنفيذي رقم 251 بتاريخ 19/ 12/ 2020 م لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 282 بتاريخ 16/ 12/ 2020م، بشأن اعتماد الهيكل الإداري والتنظيمي الجديد للوزارة، يأتي ذلك في سبيل النهوض برسالتها على أكمل وجه، وفي إطار عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسي.

وبحسب بيان يتميز الهيكل الجديد بالاعتماد الكبير على الرقمنة والميكنة والتطوير المؤسسي المستمر، والعناية الفائقة بالعنصر البشري ، واختصار الإجراءات الإدارية بما يضمن دقة العمل وسرعة تنفيذه معًا ، والاعتماد على طرق التقييم الحديثة والذكية، وسيتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لهذا الهيكل بدءًا من الأحد المقبل الموافق 20 / 12 / 2020م .

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