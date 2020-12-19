3 ملايين جنيه لرفع كفاءة الخدمات بـ"المكس" في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

اعتمدت مدينة باريس، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، 3 ملايين جنيه دفعة أولى لتطوير الخدمات والمرافق بقرية المكس القبلي ضمن مبادرة "حياة كريمة" بعد إدراج القرية بالمبادرة في أكتوبر الماضي.

وأوضح كمال إبراهيم رئيس المدينة، أنه جرى توجيه الاعتماد لإنشاء وحدة بيطرية، ووحدة صحية وجاري استكمال الاعتمادات المالية لتنفيذ مشروعات خدمية "صرف صحي ومد خطوط مياه شرب نقية لمنازل القرية".

وأضاف كمال، أنه سيجري خلال المبادرة إنشاء وحدة صحية ومطحن غلال ورصف طريق بطول 5 كيلومترات، وجرى بالفعل الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لهذه المشروعات.

وأشار كمال، إلى أن قرية المكس القبلي هي الوحدة المحلية الثانية التي أدرجت بمبادرة "حياة كريمة" وجرى تنفيذ المبادرة في قرى المرحلتين الأولى والثانية في الوحدة المحلية لقرى درب الأربعين.