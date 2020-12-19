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تجهيز مستشفى الشيخ زويد لاستقبال حالات الاشتباه والإصابات البسيطة

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تجهيز مستشفى الشيخ زويد لاستقبال حالات الاشتباه والإصابات البسيطة تجهيز مستشفى الشيخ زويد لاستقبال حالات الاشتباه والإصابات البسيطة

مصراوي Masrawy

02:04 م السبت 19 ديسمبر 2020

شمال سيناء- أشرف سويلم:

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم السبت، انتهاء تجهيز مستشفى الشيخ زويد المركزي لاستقبال حالات الاشتباه والإصابة بكورونا.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه جرى تجهيز المستشفى لاستقبال حالات الاشتباه والإصابة بكورونا للحالات البسيطة والمتوسطة، وأنه فى حالة الاحتياج للعناية المركزة يجري نقلها عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى العريش العام.

وأضاف أنه جرى تدريب الأطقم الطبية على بروتوكول التشخيص والعلاج، وتوفير المستلزمات والواقيات الشخصية والأدوية الخاصة ببروتوكول العلاج.

ونفى وكيل وزارة الصحة، ما جرى تداوله من شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص انقطاع الأوكسجين عن مستشفى العريش العام ووفاة 7 أشخاص بالعناية المركزة، مؤكدًا أن رصيد خزانات الأوكسيجين يحتوي على 22 ألف و 200 لتر، ولا يوجد أي نقص.

وطالبت مديرية الصحة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، وأنه فى حالة وجود أي استفسار أو تساؤل، يجري الاتصال بإدارتي الطب الوقائي والعلاجي على رقمي "0683327895، 0683328471".

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