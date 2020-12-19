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روحاني: لم تعد هناك مدينة إيرانية في دائرة اللون الأحمر فيما يتعلق بإصابات كورونا

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روحاني: لم تعد هناك مدينة إيرانية في دائرة اللون الأحمر فيما يتعلق بإصابات كورونا روحاني: لم تعد هناك مدينة إيرانية في دائرة اللون الأحمر فيما يتعلق بإصابات كورونا

مصراوي Masrawy

01:55 م السبت 19 ديسمبر 2020

طهران - (د ب أ):

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، أنه لم تعد هناك أي مدينة إيرانية في دائرة اللون الأحمر فيما يتعلق بإصابات .

وفي جلسة المركز الوطني لمكافحة كورونا، قال روحاني"لقد كنَا قبل شهر قلقين جدا حيث ارتفعت نسبة الإصابة بالفيروس إلى الخط الأحمر في 160 مدينة إيرانية، أما الآن فقد خرجت جميع هذه المدن من اللون الأحمر بفضل وعي والتزام المواطنين"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأشار إلى أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا كانت هي الأقوى منذ انتشار الفيروس، إذ تزامنت مع حلول فصل الشتاء، إضافة الى أن الفيروس كان أقوى منه في المراحل السابقة.

وأوضح روحاني أن معظم دول العالم شهدت تراجعا في النمو الاقتصادي بنسبة 5 أو 7 أو 9 بالمئة ، فيما جاءت إيران من بين الدول القليلة التي حققت نموا اقتصاديا في ظل انتشار كورونا، رغم الحظر والحرب الاقتصادية.

من جهة أخرى، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الإيراني سیما سادات لاري بأن عدد الإصابات بکورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم السبت ملیون و 152 الفا و72 شخصا و بوفاة 175 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 53 ألف و448 شخصا.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 875 الفا و943 شخصا حتى اليوم السبت .

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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