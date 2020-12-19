بدء الاجتماع التشاوري الثلاثي المصري الأردني الفلسطيني

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مصراوي Masrawy

القاهرة - أ ش أ

عقد وزير الخارجية سامح شكري، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، ورياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني اليوم السبت اجتماعا تشاوريا ثلاثيا.

وتتناول الاجتماع - الذى يتواصل بقصر التحرير- القضية الفلسطينية وتطوراتها وأبرز القضايا محل الاهتمام المُشترك.

ويهدف الاجتماع الثلاثي التاكيد على محورية ومركزية القضية الفلسطينية وبحث سبل إعادة إحياء مسار المفاوضات وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن المقرر أن يعقد الوزراء الثلاثة مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام الاجتماعات.