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سويسرا تصدر أول موافقة نظامية على لقاح "بيونتيك/فايزر"

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سويسرا تصدر أول موافقة نظامية على لقاح "بيونتيك/فايزر" سويسرا تصدر أول موافقة نظامية على لقاح "بيونتيك/فايزر"

مصراوي Masrawy

01:51 م السبت 19 ديسمبر 2020

برن - (د ب أ):

وافقت سويسرا على اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته شركة "بيونتيك" الألمانية بالتعاون مع "فايزر" الأمريكية.

وأعلنت هيئة "سويسميدك" المختصة بإصدار الموافقة اليوم السبت في العاصمة برن أن هذه أول موافقة على مستوى العالم تصدر عبر إجراء نظامي بدلا من الموافقة الطارئة، مضيفة أنه جرى تقييم اللقاح منذ منتصف أكتوبر مع المستندات المقدمة على نحو مستمر.

وأوضحت الهيئة أن "البيانات المتاحة حتى الآن أظهرت مستوى عاليا من الفعالية قابل للمقارنة في جميع الفئات العمرية التي تم فحصها واستيفاء متطلبات السلامة"، مضيفة أن الآثار الجانبية التي يتم توثيقها بشكل متكرر يمكن مقارنتها بآثار لقاح الأنفلونزا. وقالت الهيئة: "بعد فحص دقيق للمعلومات المتاحة، توصلت سويسميدك إلى استنتاج مفاده أن لقاح كوفيد-19 من شركة بيونتيك/فايزر آمن".

وتمت الموافقة على لقاح بيونتيك/فايزر في بريطانيا أولا ثم في عدد من البلدان الأخرى، موافقة طارئة منذ بداية ديسمبر الجاري.

وقد وافق على اللقاح بالفعل كندا والبحرين والمملكة العربية والمكسيك والإكوادور وتشيلي.

ومن المقرر أن تقدم وكالة الأدوية الأوروبية "إيما" تقييمها للقاح بيونتيك/فايزر بعد غد الاثنين. ويتوقع وزير الصحة الألماني ينس شبان أن تسمح المفوضية الأوروبية باللقاح يوم الثلاثاء.

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مصراوي Masrawy

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