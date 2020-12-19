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توجه لإلغاء حظر الجمعة اعتباراً من 8 كانون الثاني في الاردن
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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:42 مساءً
دور قيادي للمملكة في تحصين التعاون الخليجي ضد الاختراقات وتجنيبه أعتى الأزمات
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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:35 مساءً
بعد أيام من عملية "زراعة قلب".. "جوري" تؤدي اختباراتها على السرير الأبيض
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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:35 مساءً
بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: لا عودة للخطباء المطوية قيودهم لعدم تحذيرهم من جماعة "الإخوان"
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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:35 مساءً
الخطيب لـ"عرب نيوز": فرص ضخمة للمستثمرين.. ونحن بحاجة إلى ضخ 200 مليار دولار خلال العقد المقبل
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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:35 مساءً
في كأس ولي العهد.. "شقران لا يزال في المقدمة"!
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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:35 مساءً
"الزهراني" يتفقد الخدمات البلدية بأضم ويقف على الحديقة العامة بعد إعادة تأهيلها
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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:35 مساءً
مسؤولون ومواطنون بحبونا : زيارة أمير نجران للمحافظة تحمل الخير والنماء
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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:35 مساءً
"ابن حثلين": إلغاء أشواط الجمل ونخبة النخبة تنفيذًا لتوجيهات الدولة
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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:35 مساءً
الأهلي يتغلب على الفتح.. و" السومة " هدافاً تاريخياً لدوري المحترفين
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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:35 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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8 الصبح - "الصحة" تسجل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 وفاة وخروج 238 متعافيا
DMC
DMC
السبت 19 ديسمبر 2020 02:09 مساءً
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