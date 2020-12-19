أخبار عاجلة

توجه لإلغاء حظر الجمعة اعتباراً من 8 كانون الثاني في الاردن -
دور قيادي للمملكة في تحصين التعاون الخليجي ضد الاختراقات وتجنيبه أعتى الأزمات -
بعد أيام من عملية "زراعة قلب".. "جوري" تؤدي اختباراتها على السرير الأبيض -
بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: لا عودة للخطباء المطوية قيودهم لعدم تحذيرهم من جماعة "الإخوان" -
الخطيب لـ"عرب نيوز": فرص ضخمة للمستثمرين.. ونحن بحاجة إلى ضخ 200 مليار دولار خلال العقد المقبل -
في كأس ولي العهد.. "شقران لا يزال في المقدمة"! -
"الزهراني" يتفقد الخدمات البلدية بأضم ويقف على الحديقة العامة بعد إعادة تأهيلها -
مسؤولون ومواطنون بحبونا : زيارة أمير نجران للمحافظة تحمل الخير والنماء -
"ابن حثلين": إلغاء أشواط الجمل ونخبة النخبة تنفيذًا لتوجيهات الدولة -
الأهلي يتغلب على الفتح.. و" السومة " هدافاً تاريخياً لدوري المحترفين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"البيئة" تنفذ حملة على مواقع بيع الحطب المحلي في 4 مناطق

Print
رصدت كميات منه في "الباحة والمدينة وتبوك والجوف"

نفذت فرق وزارة البيئة والمياه والزراعة حملة موسعة لمنع ومكافحة الاحتطاب والحفاظ على البيئة، وذلك ضمن حملاتها المشتركة مع القوات الخاصة للأمن البيئي، والقوات الخاصة لأمن الطرق، وتمكنت من مصادرة كميات من الحطب المحلي في أربع مناطق خلال الأسبوع الماضي، شملت الباحة، والمدينة، وتبوك، والجوف.

ففي منطقة الباحة قام مراقبو المراعي والغابات في فرع الوزارة بالمنطقة بالتعاون مع الجهات الأمنية بضبط عدد من السيارات المحملة بالحطب المحلي، وجرى اتخاذ اللازم بحق المخالفين، وضبط وتطبيق الإجراءات وَفْق نظام المراعي والغابات ولائحته.

وقام منسوبو وزارة البيئة في منطقة تبوك بالتعاون مع الجهات الأمنية بحملة تفتيش على أسواق الحطب المحلي ومستودعاته، لتجفيف السوق والمحال من الحطب المحلي، وقد ضُبِطَتْ عدد من السيارات المحملة بالحطب المحلي، وسوف يتم تطبيق نظام المراعي والغابات ولائحته بحق المخالفين.

وضمن حملة منع قطع الأشجار البرية المحلية "لنجعلها خضراء" قام منسوبو البيئة في فرع الوزارة بمنطقة الجوف بالتعاون مع الجهات الأمنية بضبط عدد من السيارات المحملة بالحطب المحلي، وجرى اتخاذ اللازم بحقهم وضبط وتحرير المخالفات، وتطبيق الإجراءات وَفْق نظام المراعي والغابات ولائحته.

ونفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمدينة المنورة، وضمن الحملة نفسها حملة واسعة على أسواق بيع الحطب المحلي، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية، وأسفرت تلك الجهود عن ضبط عدد من السيارات المحملة بالحطب المحلي، وجرى اتخاذ اللازم بحقهم وتطبيق الإجراءات المتبعة وَفْق نظام المراعي والغابات ولائحته.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة للحد من ظاهرة الاحتطاب، والمحافظة على الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر، بمنع الاحتطاب بجميع مراحله من النقل والبيع، بالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة كما تأتي هذه الحملة داعمة لحملة "لنجعلها خضراء" التي نفذتها الوزارة بعدة مناطق على مستوى المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
دور قيادي للمملكة في تحصين التعاون الخليجي ضد الاختراقات وتجنيبه أعتى الأزمات

دور قيادي للمملكة في تحصين التعاون الخليجي ضد الاختراقات وتجنيبه أعتى الأزمات

بعد أيام من عملية "زراعة قلب".. "جوري" تؤدي اختباراتها على السرير الأبيض

بعد أيام من عملية "زراعة قلب".. "جوري" تؤدي اختباراتها على السرير الأبيض

بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: لا عودة للخطباء المطوية قيودهم لعدم تحذيرهم من جماعة "الإخوان"

بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: لا عودة للخطباء المطوية قيودهم لعدم تحذيرهم من جماعة "الإخوان"

الخطيب لـ"عرب نيوز": فرص ضخمة للمستثمرين.. ونحن بحاجة إلى ضخ 200 مليار دولار خلال العقد المقبل

الخطيب لـ"عرب نيوز": فرص ضخمة للمستثمرين.. ونحن بحاجة إلى ضخ 200 مليار دولار خلال العقد المقبل

شبكة عيون الإخبارية