ضبط مدير مدرسة استولى على مصروفات التلاميذ في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم السبت، مدير مدرسة لاتهامه بالاستيلاء على 50 ألف جنيه من المصروفات الدراسية.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بورود معلومات باستيلاء مدير مدرسة ابتدائية، على 50 ألف جنيه مصروفات دراسية لـ 40 تلميذًا بمرحلة رياض الأطفال، وعدم توريدها في الحساب الموحد لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جرى ضبط المتهم المذكور، وتعهد بسداد المبلغ المستولى عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.