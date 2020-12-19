350 حقلًا إرشاديًا للقمح و 76 للشعير في الوادي الجديد

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الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت تنفيذ 350 حقلًا إرشاديًا للقمح عالي الانتاجية، و75 حقلًا للشعير.

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، في بيان صحفي اليوم السبت، إنه جرى توزيع الحقول الإرشادية للقمح بواقع 80 حقلاً إرشادياً بمركز الخارجة و50 حقلًا بمركز باريس و40 حقلًا ببلاط و120 حقلًا بالداخلة موزعة 60 حقلًا بموط و30 حقلًا بالقصر و30 حقلاً بغرب الموهوب، وكذا 60 حقلًا بالفرافرة..

وأضاف المرسي، أنه جرى توزيع الحقول الارشادية للشعير بواقع 8 حقول إرشادية شعير بالخارجة و6 في باريس و8 ببلاط و44 بالداخلة موزعة 24 بموط، و6 بالقصر و11 غرب الموهوب و 3 بالعوينات و 10 حقول بالفرافرة.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، أن الحقول الإرشادية تهدف لتوعية المزارع بطريق التسميد الصحيحة للمحصول وتوقيتات الري المناسبة، والعناية السمادية وطرق المكافحة للأمراض، بما يحقق أعلى إنتاجية من المحصول خاصة محصول القمح.